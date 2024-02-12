Від початку повномасштабної війни українці задонатили на «банки» 1 млрд євро. Цифра дня
Суспільство — Андрій Стець, 0 1
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Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну українці пожертвували на Сили оборони через сервіс накопичення від monobank суму еквівалентну 1 млрд євро. «1 мільярд євро. Тисяча-тисяч-тисяч. Стільки люди задонатили на Банки від початку повномасштабної війни. Усі компліменти вже кліше. Скажу, що справжня честь бути причетним до такого, – написав співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський.
фото Олега Гороховського
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