Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну українці пожертвували на Сили оборони через сервіс накопичення від monobank суму еквівалентну 1 млрд євро. «1 мільярд євро. Тисяча-тисяч-тисяч. Стільки люди задонатили на Банки від початку повномасштабної війни. Усі компліменти вже кліше. Скажу, що справжня честь бути причетним до такого, – написав співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський.

фото Олега Гороховського