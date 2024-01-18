Скриньки для збору пожертв на ЗСУ розміщені поруч із пошкодженими на фронтів автомобілями

Відвідувач львівського ТРЦ Victoria Gardens задонатив 500 тис. грн на потреби військових. Кошти чоловік поклав у скриньку з пожертвами для ЗСУ, яка розміщена поруч із пошкодженим на фронті автомобілем.

Першим про вчинок чоловіка повідомили на офіційній сторінці ТРЦ Victoria Gardens 17 січня. У дописі вказано, що у ТРЦ прийшов чоловік та сказав охоронцю, що задонатив у скриньку для пожертв. Там виявили 503 тис. грн. Адміністрація ТРЦ повідомила благодійний фонд «Завжди Україна» про такий донат та попросила, щоб вони забрали кошти.

Скриньки для збору пожертв на ЗСУ розміщені поруч із пошкодженими на фронтів автомобілями. Збір коштів на нові пікапи для військових проводить БФ «Завжди Україна». Адміністрація ТРЦ не розголошує даних про благодійника за його проханням.

ZAXID.NET звернувся за коментарем у БФ «Завжди Україна», проте на момент публікації не отримав відповіді. За даними бізнес-пошукової системи YouControl, БФ «Завжди Україна» зареєстрований на початку повномасштабного вторгнення Росії, у березні 2022 року. Його засновником та керівником є Андрій Дячишин.

Згідно з звітом благодійного фонду, у 2023 році вони передали військовим, медикам та іншим благодійникам 35 авто, 12 зарядних станцій, 14 генераторів, дрони, індивідуальні аптечки, турнікети та ін.