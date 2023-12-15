Фонд збирав 220 млн грн на купівлю 5000 FPV-дронів. На фото звіт з іншого збору «Повернись живим», у рамках якого військовим придбали 10 тис. таких дронів

Фонд «Повернись живим» у п’ятницю, 15 грудня, отримав пожертву у 100 млн грн від «таємного Санти». Завдяки цьому донату збір на купівлю 5000 FPV-дронів на новорічний салют для окупантів закрили. Фонд поставив мету – за три дні зібрати 220 млн грн.

«Українська спільнота і відповідальний бізнес взяли гарний темп, щоб якнайшвидше закритий цей збір. І коли майже 54% суми було акумульовано, хтось зробив гігантський внесок на рахунок ініціативи: +100 000 000 гривень», – повідомили на сторінці фонду «Повернись живим».

Завдяки цьому внеску із 220 млн грн фонду залишилось зібрати менше 2,5 млн грн. Проте через кілька хвилин після цього повідомлення у банці monobank уже зафіксували необхідну суму.

Нагадаємо, що 13 грудня «Повернись живим» разом із United24 і monobank оголосили масштабний збір на 5000 FPV-дронів вартість 220 млн грн, з них 3000 дронів будуть з тепловізорами. Серед учасників збору розіграють призи, серед яких – квартира у будь-якому місті України.

Першу партію з 3000 безпілотників з тепловізорами фонд планує отримати вже в січні 2024 року. Друга має надійти в Україну у лютому.