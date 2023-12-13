Під час першої акції потрібну суму зібрали за три дні

Фонд допомоги армії «Повернись живим» разом із United24 і monobank об’єднали зусилля для другого спільного проекту – операція «Єдність 2: Новорічний салют». Його метою є зібрати 220 млн гривень на FPV-дрони з боєприпасами для Збройних сил України. Серед учасників збору розіграють призи, серед яких – квартира у будь-якому місті України.

«3000 FPV-дронів з тепловізорами та 2000 з денною камерою придбають за кордоном та укомплектують кумулятивними й уламково-фугасними бойовими частинами українського виробництва. БПЛА здатні долати відстань від 12 до 22 кілометрів, залежно від ваги боєприпасу. Усі вони будуть відправлені на найгарячіші напрямки фронту», – повідомили у фонді «Повернись живим».

220 млн грн потрібні для закупівлі:

FPV-дронів з тепловізорами (157 млн грн);

FPV-дронів з денною камерою (34 млн грн);

боєприпасів для дронів (29 млн грн).

Як зазначив директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, першу партію з 3000 безпілотників з тепловізорами Фонд планує отримати вже в січні 2024 року. Друга має надійти в Україну у лютому.

«5000 дронів-камікадзе, придбаних завдяки операції “Єдність”, вже працюють на лінії фронту. Ще стільки ж видаємо. Але цього недостатньо. Силам оборони потрібно більше засобів ураження, а взимку – нічних FPV з тепловізійною камерою. В цю пору року світловий день короткий, і звичайні засоби спостереження та виявлення ефективні протягом значно меншого часу. Тому так важливо дати військовим засоби, здатні працювати вночі за тепловою сигнатурою», – пояснив Тарас Чмут.

Серед усіх благодійників, які задонатять від 100 гривень, організатори проекту розіграють спеціальні призи:

фонд «Повернись живим» розіграє три частини 122-мм гільз, які використали у Бахмуті та Ягідному на Донеччині, та пʼять брендованих календарів на 2024 рік;

United24 розіграє український прапор з Евересту з підписом президента Володимира Зеленського, 50 браслетів «Азовсталь. Символ незламності» з підписами командирів «Азову», 100 пачок солі «Міць. Українська кам’яна».

monobank розіграє 100 карток platinum з дворічним обслуговуванням за донат від 200 гривень. А за внесок від 1000 гривень можна виграти квартиру в будь-якому місті України. Її заспонсорує мережа мультимаркетів «Аврора».

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров додав, що в Україні на Новий рік не буде салютів і феєрверків, але наші військові влаштують їх для окупантів. Тому варто посприяти цьому і підтримати акцію. Долучитися до проекту Операція «Єдність 2: новорічний салют» можна за посиланнями на сторінці фонду та monobank.

Нагадаємо, під час операції «Єдність» у серпні 2023 року всього за три доби зібрали 235 млн гривень на 10 тис. дронів і боєприпаси до них для ЗСУ. Дрони закупили за кордоном, а боєкомплект – в українських виробників. Перша партія з 5000 дронів надійшла у жовтні. Їх передали 33 військовим частинам: підрозділам Сухопутних та Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій та Тероборони, а також воїни ЦСО «А» Служби безпеки України. Про отримання другої партії з 5000 дронів-камікадзе «Повернись живим» повідомив 4 грудня.