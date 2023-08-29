Операція «Єдність»: як український бізнес донатив на дрони

Уперше в історії української благодійності платформа UNITED24, фонд допомоги армії «Повернись живим» та monobank об'єднали зусилля та оголосили операцію «Єдність». Мета амбітна – зібрати кошти на 10 000 FPV-дронів із боєкомплектом для Сил оборони України, які просто зараз беруть участь у наступальній операції.

Найбільшими донаторами збору стали криптовалютна біржа WhiteBIT та її засновник Володимир Носов, а також страхова компанія ARX, які перерахували по 5 млн гривень.

Які компанії долучились до збору на дрони

Збір на 235 000 000 гривень, в якому взяли участь 303 659 людей та сотня українських бізнесів, був закритий всього за три доби – з 14 по 17 серпня. Це приклад, коли, об'єднуючись, українці роблять по-справжньому великі справи.

Вагомою складовою швидкого закриття збору став бізнес. Найбільші донати у розмірі 5 000 000 гривень зробили Володимир Носов – криптовалютна біржа WhiteBIT, а також страхова компанія ARX. По 3 000 000 гривень задонатили група компаній «Інтер-Єдність» та торговельна мережа «Сільпо». 2 000 000 гривень задонатив агрохолдинг «Авіс УкрАгро».

Серед інших компаній, що долучилися до збору і задонатили понад 1 000 000 гривень, – мережа аптек «АНЦ» та технологічна компанія Roosh. По 1 000 000 гривень перерахували ROZETKA, Comfy, Intertop, Work.ua, «Ябко», «ДЕЛВІ», «ПУЗАТА ХАТА», IDEALIST COFFEE, «Львівобленерго», мережа аптек «Бажаємо здоров'я», «Акордбанк» та EVA.

Також свій внесок в 1 000 000 гривень зробив український гурт «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ».

Донор UNITED24, який вирішив залишитися анонімним, перерахував на користь збору 20 000 000 гривень.

Організатори збору розіграли серед українців цінні призи

Серед українців, які долучилися до збору, як подяку організатори операції «Єдність» розіграли цінні призи. Зокрема:

95 переможців отримали платинову картку monobank, а ще п'ятеро щасливчиків такі ж картки зі 100 тисячами гривень на кожній;

10 переможців отримали можливість зустрітися з амбасадорами платформи UNITED24, а ще 50 – матимуть подарунки від амбасадорів;

один переможець отримав від фонду «Повернись живим» безцінний прапор зі звільнених П'ятихаток, а ще 20 зможуть передати «привіт» оркам за допомогою написів на боєприпасах FPV-дронів;

по iPhone 14 від ROZETKA отримали троє учасників операції «Єдність»;

10 переможців отримали річні сертифікати на навчання в Study.UA;

2 переможці тепер матимуть у своїй приватній колекції ексклюзивні автографи Голди Меїр та Стівена Спілберга (це приз від Гаріка Корогодського);

один переможець отримав нову Toyota RAV4 вiд мережі мультимаркетів «Аврора».

Українське суспільство, бізнес вкотре довели – ми вміємо об'єднуватись і миттєво вирішувати складні завдання, особливо якщо йдеться про можливість долучитися до знищення окупантів на нашій землі.

Як відомо, закупівлю та передачу дронів-камікадзе у війська здійснюватиме фонд «Повернись живим». Моделі FPV-дронів, а також боєприпаси до них погоджені з військовими. Завдяки «Єдності» дрони-камікадзе отримають десятки бригад Збройних сил України.