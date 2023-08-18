WhiteBIT відтепер є партнером TOKEN2049

Одна з найбільших криптовалютних бірж Європи WhiteBIT стала партнером головного криптозаходу Азії TOKEN2049, що відбудеться 13 – 14 вересня 2023 року.

Зауважимо, що участь у такій події відкриває можливості для залучення нових партнерів та інституційних клієнтів. TOKEN2049 – одна з найпрестижніших криптовалютних подій року, де найвпливовіші представники провідних компаній і проєктів у сфері Web3 обмінюються своїми унікальними поглядами на галузь. Цей захід не тільки висвітлює найактуальніші глобальні події, але й надає комплексний огляд ринку та його безмежних перспектив.

На конференції зберуться провідні представники криптоспільноти

Зустріч передбачає виступи понад 200 спікерів, 300 експонентів, 10 000 відвідувачів і понад 300 додаткових активностей на криптотематику, серед яких безліч воркшопів, мітапів і хакатон, що сприятимуть нетворкінгу між криптоентузіастами. Конференція привертає увагу криптоспільноти, збираючи під одним дахом небайдужих підприємців, інвесторів, талановитих розробників, провідних фахівців галузі й представників ЗМІ та надає їм можливості для плідного обміну думками та спілкування.

Співробітники WhiteBIT активно долучаються до резонансних криптовалютних подій і працюють над популяризацією блокчейн-технологій. Залучення криптобіржі до подібних важливих самітів сприяє розширенню їхнього впливу на ринку та розвитку криптоспільноти.

«Участь у міжнародних Web3-форумах – це не просто можливість популяризувати нашу криптобіржу. Це процес обміну думками, до якого приєднуються найяскравіші розуми криптосвіту. Ми прагнемо знаходити нових партнерів, інсайти й інновації, щоб активно розвивати галузь та прискорювати масадопшн криптовалют у світі. Наша співпраця, знання та відкритість відчиняють двері до необмежених можливостей», – коментує засновник і СЕО компанії Володимир Носов.

Що варто знати про WhiteBIT

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптовалютних бірж родом з України, що була заснована у 2018 році.

На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів та 10 національних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад 2,5 мільярди доларів.

Місія компанії полягає в наданні зручних і безпечних криптопослуг і широкому впровадженні блокчейну світом. WhiteBIT разом із Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та платформою Дія.Освіта створює освітні продукти для отримання вичерпних і фахових знань про блокчейн технології. Також компанія співпрацює з МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольного клубу «Барселона» та кіберспортивної платформи FACEIT.