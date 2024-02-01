«Повернись живим» та мережа АЗК ОККО збирають 500 млн грн для десантно-штурмових військ

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» спільно з мережею АЗК ОККО розпочали збір «ОКО ЗА ОКО 3», метою якого є збір 500 млн грн для десантно-штурмових військ.

У межах проекту підрозділи ДШВ отримають 10 бойових Пульстронів – комплексів розвідки та знищення вартістю 50 млн грн за один. У Пульстрон, зокрема, увійдуть ударні та розвідувальні дрони, транспорт, зв’язок і все необхідне для управління. Один із Пульстронів отримає 80-та окрема десантно-штурмова бригада зі Львова.

«Наш новий проект – це рекордний за сумою збір фонду та бізнесу. Півмільярда гривень, які ми спільно акумулюємо, витратимо на допомогу рідним для мене десантно-штурмовим військам. Забезпечимо роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) у 10 підрозділах ДШВ. Безпілотники показують високу ефективність, а РУБАКи частково забирають на себе функцію артилерії, і за сприятливих умов можуть суттєво змінювати театр бойових дій», – розповів заступник директора фонду «Повернись живим», ветеран Олег Карпенко.

За словами віце-президента з маркетингу мережі ОККО Василя Дмитріва, від початку повномасштабного вторгнення компанія вже спрямувала на допомогу війську та відновлення країни понад 1,3 млрд грн.

«Зокрема, в межах першого етапу ОКО за ОКО ми забезпечили артбригади та розвідбати 25 розвідкомплексами «ШАРК», в межах другого – акумулювали 400 млн грн на зброю для ТрО. Тепер перед нами ще амбітніша мета – півмільярда гривень на комплекси виявлення та знищення для 10 підрозділів ДШВ. Тому ми знову запускаємо Pulls помсти», – сказав Василь Дмитрів.

Підтримати проект «ОКО ЗА ОКО 3» можна заправляючись на всіх АЗК ОККО брендовим пальним: 1 гривня з кожного літра Pulls 95 або Pulls Diesel автоматично перераховується на комплекси розвідки та знищення для ДШВ. Також підтримати проект можна переказом на спецрахунок за посиланням або донатом на «банку».

Нагадаємо, «ОКО ЗА ОКО 3» – це вже третій спільний проект фонду «Повернись живим» та компанії ОККО. Перший етап стартував 1 листопада 2022 року. Його ціллю було зібрати 325 млн грн на 25 авіаційних комплексів ШАРК, які у вересні 2023 року передали Силам оборони. Другий етап «ОКО ЗА ОКО» стартував 11 квітня 2023 року. Його ціллю був збір 400 млн грн на кулемети, 82-мм міномети і крупнокаліберні гранатомети для Сил ТрО. Збір завершили 10 грудня 2024 року. Станом на 1 лютого 2024 року ТрО отримали всю партію кулеметів та перші партії мінометів і гранатометів.