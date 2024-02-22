За донат у 8,5 млн грн можна дати дрону назву

Платформа United24 спільно з monobenk, активістом Сергієм Стерненком та блогером Ігорем Лаченковим оголосила про збір 297,5 млн грн на морські дрони розробки Служби безпеки України Sea Baby. Йдеться про 35 безпілотних ударних човнів, повідомив Сергій Стерненко у четвер, 22 лютого.

«У 2022-2023 роках дрони уразили дев’ять російських суден та символ окупації — Кримський міст. Sea Baby несе 850 кг вибухівки, йде до 90 км/год на відстань 1000 км», – повідомив активіст.

За умовами збору, за внесок від 100 грн учасники збору можуть виграти одну з 35 карток mono+aurora, на яких лежить по 100 тис. грн. Ще одна картка розігруватиметься між тими, хто поповнив збір від 1000 грн – на ній лежить 1 млн грн.

Також організатори збору закликали долучатися українські бізнеси – за донат у 8,5 млн грн можна дати назву морському безпілотнику. Перший БПЛА Sea Baby отримав назву «Авдіївка», повідомив Ігор Лаченков.

Сергій Стерненко зазначив, що до збору вже долучилася «Нова пошта», яка зробила внесок в 1 млн грн. Збір стартував уранці 22 лютого і за півтори години вже накопичив понад 30 млн грн. Долучитися до ініціативи можна тут.

До слова, морські дрони Sea Baby показали свою ефективність у Чорному морі, знищивши низку російських кораблів та завдавши шкоди російській інфраструктурі. Так, у липні 2023 року два дрони цієї моделі пошкодили опору та проліт Кримського моста, що сполучає Росію з тимчасово окупованим півостровом.

У вересні 2023 року БПЛА Sea Baby підбив малий ракетний корабель «Самум», а в жовтні від морських дронів постраждав патрульний корабель «Павєл Дєржавін» та російський буксир «Професор Ніколай Муру».