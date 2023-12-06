Це комплекс середньої дальності з дією до 60 км

Воїни 11 бригади Нацгвардії України, підрозділу БпЛА «Ластівка» екіпажу «Самосуд» знищили дронами частину новітнього зенітно-ракетного комплексу С-350 «Вітязь». Вартість пускової установки на експорт – від 135 мільйонів доларів. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко.

Сергій Стерненко зазначив, що ЗРК уразили дронами на які донатили українці. За словами Сергія Стерненка, це найдорожче, що коли-небуть знищували FPV-дронами. Раніше рекордом був Тор за 24 млн доларів, його знищили воїни 103 бригади ТрО.

«Та найважливіше це навіть не вартість. Це міг бути взагалі єдиний такий комплекс, поставлений росіянами на озброєння. Аж у 2027 році вони планували отримати 12. Тому ця втрата – дуже болюча для ворога», – написав Сергій Стерненко.

Нагадаємо, у волонтера Сергія Стерненка діяють постійні збори на потреби військових, задонатити можна за посиланням. На картку «Приватбанку» за номером: 5168745030910761. Також можна преевасти гроші на PayPal – sternenkopaypal@gmail.com

Як зазначає видання Defense Express, ураження пускової С-350 цілком може вважатися рекордом, адже бойові можливості цього ЗРК значно більше за «Тор». Це комплекс середньої дальності з дією до 60 км, що забезпечуються зенітними ракетами 9М96, які також інтегровані до ЗРК С-400. Особливість комплексу полягає у цифровізації, що дозволяє, за деклараціями, можливість обстрілу одночасно 8 цілей. При цьому у Росії вихваляються тим, що С-350 може працювати в автоматичному режимі без участі оператора. При цьому у своїй пропаганді РФ на телебачені перевищують можливість цього ЗРК у рази, попри публічно задекларовані виробником тактико-технічні характеристики.

До слова, раніше Сергій Стерненко опублікував відео знищення дроном літака Іл-76 на аеродромі в російському Пскові.