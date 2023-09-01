Активіст і волонтер Сергій Стерненко опублікував відео знищення дроном літака Іл-76 на аеродромі в російському Пскові. Відповідне відео він опублікував у п’ятницю, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі.

«Спільно із Головним управлінням розвідки за ваші кошти ми поставили засоби ураження, які знищили 2 Іл-76, серйозно пошкодили ще 2 та уразили ще кілька літаків. Загальна сума збитків, завданих агресору, складає близько 200 мільйонів доларів», – написав Стерненко.

За його словами, дрон, який атакував аеродром – Це українська розробка. Водночас активіст додав, що наразі не звітував про цю закупівлю і не розголошує, «що це були за засоби і що вони вміють», але запевнив, що вибухи в Росії продовжуватимуться.

«Війна повертається туди, звідки прийшла — до росіян. І ми зробимо усе, щоб знищувати військовий потенціал окупантів», – наголосив він.

Він також заявив про намір реалізувати ще один великий проект і порадив чекати подробиць.

Нагадаємо, атака на аеродром російського Пскова сталася в ніч з 29 на 30 серпня. Супутникові знімки, опубліковані пізніше, підтвердили пошкодження на аеродромі після влучань.

31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна уразила ціль на відстані 700 км, але не уточнив подробиць. Ймовірно, він мав на увазі аеродром у Пскові, розташований за 700 км від українського кордону.

1 вересня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що аеродром Пскова атакували з території Росії.