Псковський аеродром до атаки безпілотників

Першій супутникові знімки підтверджують атаку дронів на аеродром «Хрести» у російському Пскові, внаслідок якого було знищено щонайменше два літаки. Про це повідомили журналісти «Схем» у четвер, 31 серпня, із посиланням на світлини Planet Labs.

Знімки свідчать, що в атакованому аеродромі, де дислокуються російські десантники, пошкоджено щонайменше два важких транспортних літаки Іл-76. Ушкодження від атаки безпілотників підтвердив також авіаексперт Анатолій Храпчинський.

«На супутниковому знімку ми бачимо, що ушкоджено поверхню біля крил, найімовірніше, дронами намагались влучити у паливні баки, які розміщені в тій частині літака. Але і це все одно спричинить виведення літака на капітальний ремонт, який займе щонайменше 2-3 місяці», – повідомив Анатолій Храпчинський.

Журналісти звернули увагу, що на супутникових знімках можна помітити дві червоні машини, які схожі на пожежні. Їх могли залучати до гасіння пожежі внаслідок атаки безпілотників.

До слова, інформацію про атаку БПЛА на Псковський аеродром з 29 на 30 серпня підтвердили у прес-службі ГУР. Речник розвідки Андрій Юсов заявив, що в результаті атаки було знищено чотири літаки Іл-76, які Росія використовує для транспортування військових для дислокації на фронт та поза ним. Аеропорт Пскова закритий щонайменше на добу. Вцілілі Іл-76 були переміщені на інші аеродроми.