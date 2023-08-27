Військова контррозвідка Служби безпеки України в ніч на 27 серпня атакувала шістнадцятьма безпілотниками Курський аеродром. Військові відпрацювали по літаках Су-30 та МІГ-29, а також по радарах систем ППО С-300 та ЗРК «Панцир». Про це повідомили «Українська правда» та «РБК-Україна» з посиланням на свої джерела у спецслужбі.

Як йдеться в повідомленнях, дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29. Також серед уражених цілей – радари комплексу С-300 і два «Панцирі».

За даними СБУ, майже всі безпілотники долетіли до своїх цілей,, лише три з них збила російська ППО. Точні наслідки атаки будуть відомі «найближчим часом».

У спецслужбі уточнили, що атаку організували військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.

Атаку на аеродром також підтвердив російський пропагандистський канал Fighterbomber, наближений до російських повітряно-космічних сил. Пропагандист пише, що для атаки Україна використовувала одночасно як дрони з бойовою частиною, так і без неї. Пропагандист також додав, що для атаки були використані дрони австралійської фірми SYPAQ. За його словами, такий дрон може нести 4-5 кілограмів бойового вантажу.

Зазначимо, що вранці в неділю росіяни заявили, що вночі в Курську безпілотник врізався у багатоквартирний будинок, нібито ніхто не постраждав.