Пожежа сталася в мікрорайоні Колонія, у приміщенні заводу Дормаш

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області горить територія одного з підприємств, де російські окупанти тримали свою техніку. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомив у своєму каналі Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, попередньо вибухів містяни не чули.

«Цього разу рясно горить у поки що окупованому Бердянську. За попередньою інформацією – на території одного з підприємств. Звуки вибухів місцеві не чули, проте напередодні дещо бачили: як військові РФ завозять у захоплені цехи свою військову техніку», – йдеться у повідомленні.

Факт пожежі підтвердила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. За повідомленнями містян, пожежа сталася в мікрорайоні Колонія, у приміщенні заводу Дормаш.

«Містяни повідомляють про пожежу в мікрорайоні Колонія, приміщення заводу Дормаш. Причини зʼясовуються. Попередньо вибухів бердянці не чули», – йдеться у повідомленні.

До слова, раніше стало відомо, що українські захисники знищили п’ять складів боєприпасів росіян на Таврійському напрямку.