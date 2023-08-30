Невідомі безпілотники атакували російський Псков

Чотири російські літаки Іл-76 пошкоджені на військовому аеродромі у Пскові внаслідок атаки безпілотників. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Починаючи із 23:55 аеродром у Пскові був атакований невстановленими БпЛА. Зараз відомо, що 4 транспортних Іл-76 пошкоджені, 2 з яких були охоплені пожежою.

Аеропорт Пскова закритий щонайменше на добу. Вцілілі Іл-76 були переміщені на інші аеродроми. За попередньою інформацією жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється.

Псков розташований у північно-західній частині РФ, на відстані понад 600 кілометрів від України. Псковський аеродром одночасно використовується цивільною та військовою авіацією Росії.

Також, починаючи з 01:17 під атакою дронами перебували Орловська, Тульська, Московська, Калузька області. Працювало вороже ППО. Робота московських аеродромів була призупинена. Також під атакою БпЛА був Севастополь.