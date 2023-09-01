Супутникові знімки свідчать, що на літаки скинули вибухівку з безпілотників

Безпілотники, які влучили на території аеродрому «Крєсти» у російському Пскові, були запущені з Росії. Про це повідомили у п'ятницю, 1 вересня, у прес-службі Головного управління розвідки України.

ГУР підтвердило, що операція зі знищення та пошкодження військово-транспортних російських літаків Іл-76 на базі у Пскові була виконана з території РФ. Внаслідок атаки безпілотників щонайменше два літаки окупантів було знищено, ще два отримали серйозні пошкодження.

«Ми працюємо з території Росії; внаслідок атаки було уражено чотири російські військово-транспортні борти Іл-76; цілеспрямовано були атаковані паливні баки та важлива частина лонжерона крила, які розміщені у верхній частині Іл-76», – повідомили у прес-службі ГУР.

Кирило Буданов у коментарі виданню The War Zone не уточнив, чи напад на авіабазу «Крєсти» здійснила українська розвідка, чи російські партизани. Окрім того, очільник ГУР відмовився називати число безпілотників, які були залучені до операції.

The War Zone підтвердило знищення двох літаків та пошкодження інших. Супутникові знімки свідчать про те, що два Іл-76 було знищено вщент, і ще два отримали пошкодження корпусів. Чи підлягають ремонту два пошкоджених літаки, не уточнюється.

«Інфрачервоне зображення свідчить, що, ймовірно, бомби, скинуті з безпілотника або безпілотників під місцевим контролем людини. Це відповідає коментарям Буданова про те, що це був удар, нанесений з території Росії поблизу бази, а не з використанням автономних безпілотників великої дальності», – повідомило видання.

Як інформував ZAXID.NET, 29 серпня БПЛА атакували аеродром у Пскові, внаслідок чого було знищено два літаки Іл-76. З 31 серпня почали з'являтися супутникові знімки, які підтвердили влучання безпілотників по російській авіабазі.