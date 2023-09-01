У ніч на середу, 30 серпня, було завдано удару по аеродрому Пскова

У четвер, 31 серпня, в мережі з’явилися супутникові знімки, на яких видно наслідки атаки дронами по аеродрому в Пскові, де за різними оцінками було пошкоджено щонайменше чотири російських літаки Іл-76. Відповідні супутникові знімки у своєму мікроблозі розмістив розслідувач з ніком MT Anderson.

«Авіабаза у Пскові. Нарешті відомий справжній масштаб… Знімки зранку 30 серпня виявили пошкодження двох Іл-76, але хмари закрили решту. Зображення з SAR-супутника по обіді 30 серпня показали ймовірне знищення ще двох літаків. Зображення з оптичного супутника за 31 серпня це підтвердили», – написав він.

Своєю чергою OSINT-аналітик GeoConfirmed Бенджамін Піттет заявив, що знімки точно вказують на кількість пошкоджених літаків.

«Що ж, знімки підтверджують раніше озвучені цифри. Два знищених і два пошкоджених літаки Іл-76», – наголосив Піттет, зазначає NV.ua.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на середу, 30 серпня, у Пскові на території Росії пролунали вибухи в районі аеропорту. Інформацію про атаку БПЛА на Псковський аеродром з 29 на 30 серпня підтвердили у прес-службі ГУР. Речник розвідки Андрій Юсов заявив, що в результаті атаки було знищено чотири літаки Іл-76, які Росія використовує для транспортування військових для дислокації на фронт та поза ним.