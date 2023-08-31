Після вибуху уражаючі елементи накривають площу, достатню, щоб пошкодити великий літак

У ніч на 27 серпня по військовому аеродрому у російському Курську військова контррозвідка Служби безпеки завдала ударів за допомогою новітніх дронів. Про це написав журналіст Юрій Бутусов у Telegram-каналі.

За його словами, атаку влаштувала 16 дронів, які відпрацювали по чотирьох літаках СУ-30 та одному МІГ-29 в аеродромі. З-поміж уражених цілей – радари комплексу С-300 та два «Панцирі».

Примітно те, що атака була здійснена картонними дронами, які змогли пролетіти ешелоновану систему з радарами далекого виявлення та не були виявлені.

«На відео саме випробування цих дронів, які тепер несуть смертельну загрозу для російських літаків», – написав він

відео Юрія Бутусова

Після вибуху уражаючі елементи накривають площу, достатню, щоб пошкодити великий літак.

У ніч на 27 серпня військова контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російськом Курську. 16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках СУ-30 та одному МІГ-29, які базувались на цьому аеродромі. Також серед уражених цілей – радари комплексу С-300 та два «Панцирі». На ранок у Міноборони Росії заявили про успішне збиття безпілотників, а місцевий губернатор повідомив про влучання безпілотника у багатоквартирний будинок.