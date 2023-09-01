У Любєрцях загорівся цех з виробництва електроніки

У ніч на 1 вересня Росію знову атакували безпілотники. Попри заяви окупантів, що усі дрони вдалося збити, місцеві телеграм-канали повідомляють про влучання у Підмосков'ї та Курській області.

Мер Москви Сєргєй Собянін у п'ятницю, 1 вересня, заявив, що вранці російська ППО нібито збила безпілотник, який рухався у бік Москви. БПЛА начебто збили поблизу підмосковних Любєрців. Зазначимо, у Любєрцях розташований один із цехів виробництва електроніки для російських ракет.

Попри заяву Собяніна, в мережі з'явилося відео, на якому видно стовп чорного диму. Місцеві телеграм-канали повідомили, що внаслідок атаки горить цех з виробництва електроніки. Також з'явилися відео з прольотом безпілотників.

Також влучання підтвердило «Української правди» у Міноборони України, зазначивши, що пожежа зайнялася у науково-виробничому підприємстві «Томілінський електронний завод». Завод розташований у примісті Любєрців та за 10 км від Москви.

Безпілотник влучив у завод електроніки в Любєрцях

Також у Курчатові, що в Курській області, один із дронів, за словами губернатора області Романа Старовойта, врізався в нежитлову будівлю. Постраждалих нібито немає.

Безпілотники зафіксували у в Бєлгородській області. За даними місцевої влади, БПЛА, який летів над Бєлгородщиною, нібито вдалося збити, постраждалих та ушкоджень немає.

Нагадаємо, 31 серпня через атаку безпілотників три московські аеропорти відклали щонайменше 70 рейсів. Ще п'ять було скасовано через план дій «Ковьор». За традиційними заявами Собяніна, безпілотник, який летів на Москву, начебто знищили.