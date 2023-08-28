Вибухи в кримському Перевальному прогриміли 25 серпня

Сили спеціальних операцій спільно з іншими підрозділами ЗСУ атакували безпілотниками об'єкти та позиції росіян у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок успішної операції було уражено об'єкти окупантів та завдано втрат 126 бригаді берегової охорони РФ, повідомили у прес-службі ССО у понеділок, 28 серпня.

За даними ССО, безпілотники уразили об'єкти 126 бригади берегової охорони Чорноморського флоту Росії, де 25 серпня пролунали вибухи. Тоді прес-службі ЗСУ підтвердила вибухи та втрати окупантів.

«Під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що нанесли ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу противника в Перевальному у Криму. Внаслідок ударів ворог зазнав втрат вбитими і пораненими», – повідомили у прес-службі ССО.

Сили спеціальних операцій повідомили, що складність операції полягала в особливостях місцевого рельєфу. Попри нестандартні умови БПЛА змогли подолати маршрут та успішно атакували ворожі об'єкти.

Нагадаємо, 25 серпня українські війська атакували місце дислокації 126 бригади окупантів. За даними ЗСУ, внаслідок успішної атаки було багато поранених та загиблих росіян, яких відвозили до Сімферополя.

Зазначимо, Перевальне розташоване приблизно за 15 км від Сімферополя, де також нещодавно лунали вибухи. 2 серпня поблизу села Гвардійське, де розташована авіабаза росіян, прогримілокілька вибухів. Саме там, за 12 км від Сімферополя, дислокується 37-й змішаний авіаційний полк Повітряно-космічних сил Росії.