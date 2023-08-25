Під час атаки було уражено й місця зберігання боєприпасів та військової техніки

Українські захисники спільно зі Службою безпеки України групою дронів завдали ударів по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ, яка базується в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки кілька десятків окупантів були вбиті, стільки ж – поранені. Про це ввечері у п'ятницю, 25 серпня повідомив 24 канал з посиланням на джерела в СБУ.

Як повідомляється, удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ був спільною спецоперацією військової контррозвідки СБУ та ЗСУ, по окупантах успішно відпрацювали безпілотники. Точну кількість безпілотників, які були використані для атаки, не називають. Однак джерело зазначає, що це була група дронів.

Повідомляється, що наразі вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених російських окупантів. Зокрема, було уражено й місця зберігання боєприпасів. Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.

Окупанти виявилися абсолютно неготовими до спецоперації СБУ та ЗСУ. Українським безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога. Джерела в СБУ прогнозують ще більше сюрпризів для окупантів у майбутньому.

Зауважимо, що у ніч на 25 серпня в анексованому Росією українському Криму було чути вибухи через атаку безпілотників. Окупаційна влада традиційно заявила про ефективність ППО, мовляв, всі 42 дрони «було збито». Однак місцеві пабліки повідомляли про вибухи в різних куточках Кримського півострова. Зрештою, з'явилася інформація про вибухи в районі Перевального, де й дислокується 126-та російська бригада.

Згодом удар по російській бригаді у селі Перевальне підтвердили в ГУР, однак представник відомства Андрій Юсов зазначив, що інформація про загиблих та поранених окупантів потребує уточнення.