На мисі Тарханкут, поблизу села Маяк у Криму відбувся бій за участі плавзасобів та авіації. Місцеві мешканці чули вибухи, підтвердили у четвер, 24 серпня, «Крим.Реалії» джерела в розвідці. Пізніше Головне управління розвідки підтвердило висадку в Криму в рамках проведення спецоперації на мисі Тарханкут.

За даними видання, сутичка відбулася приблизно о 5 ранку 24 серпня. Місцеві мешканці чули вибухи. Місця сутичок журналісти опублікували на мапі військових об'єктів росіян у Криму.

«У селі Маяк розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ. Також на тарханкутському півострові розміщений радіолокаційний вузол РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2"», – повідомили журналісти.

Бій відбувся поблизу мису Тарханкут, де розташоване село Маяк

Пізніше речник ГУР Андрій Юсов підтвердив «Суспільному», що розвідка десантувалася на мис Тарханкут. У бою брали участь авіація та плавзасоби.

«В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється», – повідомив Андрій Юсов.

Пізніше ГУР опублікувало відео висадки в Криму. Десантування, як свідчить відео, відбувалося вночі.

Зазначимо, село Маяк розташоване на заході Криму, на мисі Тарханкут. Населений пункт розташований всього за 3 км від Оленівки, поблизу якої 23 серпня також чули вибухи.

Нагадаємо, 23 серпня Головне управління розвідки підтвердило влучання у російське ППО С-400 поблизу села Оленівка. Загалом під час атаки на позиції росіян в Оленівці прогриміло сім вибухів, а внаслідок атаки було знищено ППО, ракети до установки та особовий склад росіян.

Українська розвідка підкреслила, що знищення С-400 матиме серйозний вплив на подальші події в тимчасово окупованому Криму. Тезу ГУР підтримали і в ISW, підкресливши, що росіяни зазнають тактичних невдач. Водночас ISW зазначило, що влучання у ППО не може свідчити про системні проблеми.