Напередодні ЗСУ знищили російську ЗРК С-400 в Криму

Удар по російській ППО С-400 «Тріумф», який відбувся у тимчасово окупованому Криму 23 серпня, вказує на тактичні невдачі російського командування. Водночас влучання не може свідчити про системні проблеми у ППО окупантів, повідомили у прес-службі ISW у середу, 23 серпня.

23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у Криму стався вибух, внаслідок якого було знищено російський зенітно-ракетний комплекс С-400. За даними ISW, попри такі серйозні та неочікувані прорахунки російських військ, не можна стверджувати, що у ППО противника є ширші системні проблеми.

«Український удар по російській системі протиповітряної оборони глибоко в російському тилу вказує на низку російських тактичних невдач, зокрема те, що російські сили, здавалося, не були готові перехопити ракети за допомогою системи протиповітряної оборони або застосувати засоби радіоелектронної боротьби, щоб перешкодити українським силам діяти у цьому районі. Ці тактичні прорахунки, хоч і несподівані та серйозні, однак не можуть свідчити про ширші системні проблеми в російській ППО», – повідомила пресслужба інституту.

Загалом під час атаки на позиції росіян в Оленівці прогриміло сім вибухів. У прес-службі ГУР підтвердили влучання по російському ППО, додавши, що було знищено не тільки установку, але і встановлені на ній ракети та особовий склад.

Зазначимо, за даними ГУР, на озброєнні окупантів перебуває небагато ЗРК С-400, що робить атаку болючою для системи ППО росіян. Українська розвідка зазначила, що знищення С-400 матиме серйозний вплив на подальші події в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, 23 серпня українські катери підбили російський винищувач поблизу острова Зміїний, в районі так званих «вишок Бойка» [приблизно за 150 км на захід від Криму і приблизно за 130 км на південь від Одеси]. Пошкоджений літак був вимушений покинути місце сутички та летіти до найближчого аеродрому.