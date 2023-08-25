Вибухи прогриміли у Перевальному, що за 15 км від Сімферополя

У тимчасово окупованому Криму в районі розташування 126 гвардійської бригади Чорноморського флоту Росії прогриміли вибухи. Про це повідомили у п'ятницю, 25 серпня, у прес-службі Збройних Сил України.

Йдеться про населений пункт Перевальне, розташований за приблизно 15 км від Сімферополя. Саме там, за даними ЗСУ, дислокуються сили 126 бригади Чорноморського флоту.

Місце дислокації російської бригади Чорноморського флоту

«Є загиблі та поранені, яких оперативно привозять до сімферопольського шпиталю», – заявили у прес-службі ЗСУ.

Інформацію про вибухи підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, у госпіталь в Сімферополі направили дуже багато поранених.

Нагадаємо, 24 серпня підрозділи ГУР десантувались біля військової бази в Криму. Сутичка відбулася поблизу села Маяк, розташованого на мисі Тарханкут, підтвердив речник ГУР Андрій Юсов. За його словами, висадка пройшла вдало, без втрат, а всі поставлені задачі розвідники виконали.

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