Московські аеропорти відклали щонайменше 70 рейсів через атаку БПЛА
Мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що безпілотник, який летів на місто, нібито знищили
Вранці четверга, 31 серпня, російську Москву атакував невідомий безпілотник. Через наліт влада міста оголосила план дій «Ковьор» та відклала приблизно 60 рейсів з Москви, йдеться у повідомленнях російських пропагандистських каналів.
Через повітряну тривогу в Москві місцеві аеропорту призупинили роботу. Зміни у розкладі рейсів відбулися щонайменше у трьох московських аеропортах.
Відтак, у Внуково було затримано 26 рейсів і три скасовано, у Домодєдово – 49 рейсів затримано та два скасовано, у Шерємєтьєво вісім рейсів також затримали. Даних про затримані чи скасовані рейси в аеропорту Жуковський відсутня.
За даними мера Москви Сєргєя Собяніна, безпілотник, який атакував місто, вдалося збити. Постраждалих та пошкоджень немає, повідомив Собянін.
Зазначимо, у ніч на 31 серпня вибухи лунали також у Пскові та Брянську. Також Брянськ ввечері 30 серпня атакували два дрони, повідомив губернатор області Богомаз.
Нагадаємо, у ніч на 30 серпня аеродром у Пскові, на якому дислокувалися важкі військово-транспортні літаки Іл-76, атакували безпілотники. Внаслідок атаки було знищено щонайменше чотири літаки, повідомили у ГУР. Згодом журналісти показали супутникові знімки, на яких видно імовірні пошкодження літаків.