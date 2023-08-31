Три московських аеропорти припинили роботу через план «Ковьор»

Вранці четверга, 31 серпня, російську Москву атакував невідомий безпілотник. Через наліт влада міста оголосила план дій «Ковьор» та відклала приблизно 60 рейсів з Москви, йдеться у повідомленнях російських пропагандистських каналів.

Через повітряну тривогу в Москві місцеві аеропорту призупинили роботу. Зміни у розкладі рейсів відбулися щонайменше у трьох московських аеропортах.

Відтак, у Внуково було затримано 26 рейсів і три скасовано, у Домодєдово – 49 рейсів затримано та два скасовано, у Шерємєтьєво вісім рейсів також затримали. Даних про затримані чи скасовані рейси в аеропорту Жуковський відсутня.

За даними мера Москви Сєргєя Собяніна, безпілотник, який атакував місто, вдалося збити. Постраждалих та пошкоджень немає, повідомив Собянін.

Зазначимо, у ніч на 31 серпня вибухи лунали також у Пскові та Брянську. Також Брянськ ввечері 30 серпня атакували два дрони, повідомив губернатор області Богомаз.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня аеродром у Пскові, на якому дислокувалися важкі військово-транспортні літаки Іл-76, атакували безпілотники. Внаслідок атаки було знищено щонайменше чотири літаки, повідомили у ГУР. Згодом журналісти показали супутникові знімки, на яких видно імовірні пошкодження літаків.