Російський транспортний літак горить після удару безпілотників по аеродрому в Пскові

Україна успішно застосувала власну далекобійну зброю, уразивши ціль на відстані 700 км, повідомив президент Володимир Зеленський у четвер, 31 серпня.

«Мінстратегпром – про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!» – повідомив президент за підсумками селекторної наради.

Водночас інших подробиць він не уточнив. Однак зазначимо, що за останні дні Україна здійснила низку атак по Росії.

Зокрема, нещодавно масованої дронової атаки зазнав аеродром у Пскові. Чотири літаки отримали пошкодження. Псков розташований за 700 км від українського кордону.

Загалом Україна атакувала Росію в серпні регулярно. Так, дрони атакували аеродром у російському місті Курськ. Крім того, Україна в серпні атакувала аеродром «Сольци», де перебували стратегічні бомбардувальники. Один з них отримав пошкодження. Крім того, масованих ударів також зазнав Брянськ.