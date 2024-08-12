Організатори фестивалю готові проводити спільні з міською радою заходи

У Львові вдруге відбувся фестиваль «Файне місто». Під час заходу збирали гроші на потреби бригади НГУ «Азов». Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, вдалося зібрати майже 8 мільйонів гривень.

«Для нас честь бути частиною музичної історії! Вже почали розмову про продовження співпраці», – зазначив Андрій Садовий 12 серпня.

Як додали у міськраді, у Центрі туристичної інформації на головному вокзалі можна було обміняти вхідний квиток на браслет та отримати паспорт «файної людини». Це допомогло розвантажити вхід на фестиваль.

«Минулого року люди змушені були кілька годин очікувати в черзі, поки всі пройдуть реєстрацію. Зараз вони одразу потрапляли в інформаційний центр, де проходили цю процедуру, поселялися в готелях і тоді спокійно, без речей, йшли на фестиваль. Це значно комфортніше і ми точно будемо цим користуватись у майбутньому», – розповів співзасновник фестивалю Faine Misto Володимир Пасяка.

Цьогоріч на фестивалі була локація Львова – молодіжної столиці Європи 2025, де відвідувачів знайомили з ініціативами програми. Організатори фестивалю висловили готовність долучатись до заходів Львова як молодіжної столиці наступного року.

Торік Faine Misto відвідало 15 тисяч людей і вдалось зібрати понад 3,7 млн грн військовим, а цьогоріч на фестиваль прийшло понад 20 тисяч відвідувачів, які зібрали 7 914 675 гривень на «Азов».

Нагадаємо, фестиваль Faine Misto від 2013 року проводили у Тернополі. Однак у 2020 і 2022 його скасували через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення. Після тривалих переговорів організатори визначили нову локацію у Львові – на території !FESTrepublic.