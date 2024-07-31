У Львові восени 2024 року всьоме відбудеться фестиваль «Молодвіж»

У Львові, 7 вересня 2024 року, всьоме відбудеться фестиваль «Молодвіж», на якому організують дискусії у сфері молодіжної політики та суспільних змін. Захід відбудеться на традиційній локації – просторі FESTrepublic, що на Старознесенській, 24-26. Вхід на фестиваль безплатний за умови реєстрації. Організатори повідомили, що цьогорічною темою «Молодвіжу» будуть виклики, які постають перед молоддю.

«"Молодвіж. Виклик" у 2024 році – це про особистий вибір ким бути, яким шляхом рухатись далі, фокусуючись на головному, та, відкинувши непотрібне. На заході говоритимемо про становлення молоді як сильної генерації, яка сформувалась у важкі часи, про прийняття викликів, що стоять перед українським суспільством, та окреслення шляхів їх подолання», – розповіли організатори.

Фестиваль «Молодвіж» відвідують тисячі людей (Фото організаторів)

Цьогоріч на фестивалі діятимуть три окремі лекторії. Спікерів організатори анонсують згодом. Зареєструватися на «Молодвіж» можна у чат-боті Telegram за посиланням.

Нагадаємо, що «Молодвіж» вперше провели у Львові 2018 року, коли місто отримало звання першої молодіжної столиці України. Організаторами є «МолоДвіжЦентр.Львів» з мережі «ТВОРИ!» та активна молодь міста.