Команда ГО «Чисто.Де», яка вже кілька років успішно очищає Карпати від сміття, займається природоохоронною діяльністю та екологічною просвітою цього разу запрошує не на екопікнік, а на фестиваль кіно та захисту природи Eco Film Festival від Chysto.De?!, який відбудеться 9-11 серпня у Колочаві на території скансену «Старе село».

Організувати такий фестиваль мріяв Роман Жук, засновник ініціативи, який навесні 2022 року віддав своє життя за Україну на фронті. Він уявляв подію, що є одночасно як особливим освітньо-екологічним заходом, так і поштовхом до сталого розвитку туризму в унікальній Тереблянській долині.

«Ми наважились підсилити екознання і любов до природи кінонапрямком. Це не просто ще один із наших творчих поривів. Це Мрія нашого співзасновника Романа, яку наважились, спільно з командою, втілити в життя Його дружина і співзасновниця організації Олена Жук та побратим, режисер, продюсер та оператор Роман Островський»,– зазначають у Chysto.De?!

Eco Film Festival матиме чотири основні напрямки – екологія, кіноосвіта, кінопокази та туризм. Під час фестивалю молодь та підлітки зніматимуть відео про природу та стопмоушн-мультик про те, як сміття вбиває тварин під керівництвом професійних режисерів. Метою проєкту є закохати в природу ще більше людей, мотивувати досліджувати та знімати відеороботи, інформувати, надихати та об’єднувати суспільство задля захисту довкілля, подолання викликів з його засмічення, забруднення та знищення.

Метою Eco Film Festival є:

екологічна просвіту через кінопокази, еко та кінолекторій;

особлива конкурсна програму з подальшим навчанням та кінопремією імені Романа Жука на реалізацію творчого задуму на природоохоронну тематику в двох категоріях: короткий метр (премія в 100 тис грн) та соціальна реклама (премія 40 тис грн). Прийом заявок відкриють одразу на фестивалі, кількість учасників буде обмежено.

відпочинок та перезавантаження.

«Завжди генеруйте більше мрій, ніж зможе зруйнувати реальність. Обожнюю Закарпаття та Україну і вірю, що ми зможемо зростати разом через потужний приклад любові один до одного та до рідної землі попри всі випробування», – говорить співзасновниця проєкту Олена Жук

Покази кіно просто неба, лекції та майстер-класи від режисерів, продюсерів, сценаристів, продюсерів документального кіно, дискусії на екологічну тематику за участі відомих українських природоохоронних організацій, інтерактиви, ярмарок крафтових та еко товарів, активна дитяча зона, зони для відпочинку із книгами, із планетарієм, із гамаками, а також виступ бандуристки Марини Круть, мистецький перформанс у пам’ять про полеглих захисників України від Зірки Савки, прогулянки для знайомства з унікальною природою неподалік Колочави, споглядання зорепаду в заказнику Берег Закарпатського Моря, приготувала команда Chysto.De?! для відвідувачів фестивалю.

Серед кіногостей фестивалю – режисер Сергій Буковський, режисер та засновник Карпатського гірського кінофестивалю Дмитро Грешко, продюсерка Ірина Кіпоренко, режисерка, сценаристка Валерія Сочивець, оператор, графер, сценарист Олексій Лєсков, режисерка Ґала Козютинська та інші.

Детальну програму фестивалю можна подивитись за посиланням.

Для участі у фестивалі потрібно зареєструватися та сплатити внесок. На території діятиме платний фудкорт, тому організатори просять брати з собою власний посуд і нагадують, що під час заходу алкоголь під забороною.

Докладніше про фестиваль можна подивитись на його офіційному сайті.