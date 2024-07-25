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В Україні пройде третій кіноклубний фестиваль українського кіно0
З 14 серпня по 14 вересня в Україні відбудеться третій кіноклубний фестиваль українського кіно, який запрошує глядачів та глядачок на безоплатні покази найкращих національних стрічок останніх років. Провести фестиваль у своєму місті можуть всі охочі. Його організатори, компанія «Артхаус Трафік» запрошують до співпраці кураторів кіноклубів та активістів, які можуть запропонувати простір для показів. Для цього потрібно залишити заявку на сайті проєкту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа». Покази фільмів мають бути некомерційними.
До програми фестивалю «Нове українське кіно» увійшли:
- «20 днів в Маріуполі», реж. Мстислав Чернов — оскароносний документальний фільм про Маріуполь, який шокував весь світ. В Україні стрічка не лише побила рекорди по переглядах в кінотеатрах та онлайн, але й була відзначена на усіх преміях та фестивалях з документальним кіно.
- «Бачення метелика», реж. Максим Наконечний — про аеророзвідницю з позивним «Метелик», яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Але нове життя приносить і нові виклики. Фільму було відзначено як Найкращий український повнометражний фільм 13-го Одеського міжнародного кінофестивалю у Варшаві та «Найактуальніший фільм Канн 2022».
- «Вересень», реж. Георгій Фомін — чорна треш-комедія про 2010 рік, коли актор Микола Вересень гине на знімальному майданчику, виконуючи роль царя Івана Грозного. Тепер чорти, які думають, що він і є Грозний, намагаються всіма можливими способами затягти його до пекла. Історія перестрибує у часі та просторі, у кадрі з’являються менти-вампіри у ролі чортів, гуцули-пияки у ролі ангелів й інші містичні істоти. Фільм був гітом на фестивалі глядацького кіно Миколайчук OPEN у 2023 році.
- «Віктор-Робот», реж. Анатолій Лавренішин — дитяча анімація про далеке майбутнє. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємниче зникає. Дівчинка разом з помічником – крихітним роботом Віктором – вирушає на його пошуки. Так починаються захопливі пригоди двох друзів.
- «День Незалежності», реж. Володимир Тихий — документальний фільм про 24 серпня 2022 року, на яке припала не лише 31-ша річниця відновлення української державності, а й пів року з початку повномасштабного вторгнення росії. Ця стрічка зображує один День Незалежності очима працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відповідальних за ввімкнення сигналу тривоги в столиці, «пляжних» патрульних з Одеси, операторки протитанкового комплексу, мінометної батареї, штурмовика ЗСУ, 14-річної прибиральниці пабу в Харкові, художниці з Києва та народного депутата, який стояв у витоків проголошення незалежності України. Всі ці люди створюють захопливу мозаїку одного дня життя України.
- «Додому», реж. Наріман Алієв — про кримського татарина Мустафи, в якого помирає його первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. В Україні фільм було відзначено Гран-прі Одеського кінофестивалю – «Золотим дюком», Національною премією кінокритиків України КІНОКОЛО за найкращі фільм, режисуру та чоловічу роль (Ахтем Сеітаблаєв), а також «Золотою дзиґою» за найкращу режисуру та чоловічу роль.
- «Євродонбас», реж. Корній Грицюк — фільм-розслідування, що розвінчує радянські міфи та розказує, що понад 100 років тому Донбас був невіддільною складовою європейського світу від автора стрічок «Поїзд "Київ — Війна"» та «2020. Безлюдна країна».
- «Життя на межі», реж. Павло Пелешок — стрічка, що показує події від Революції Гідності до повномасштабної війни через призму життя успішних українських кінопродюсерів. Раніше вони були номіновані на премію «Оскар», а тепер взяли до рук зброю, щоб боронити країну, та камери задля фіксації моторошної реальності.
- «Залізні метелики», реж. Роман Любий – документальний фільм розповідає про те, як російський уряд почав заперечувати свою причетність до трагедії збиття літака МН-17 над українським Донбасом у 2014 році. Їх пропаганда працювала на повну потужність, намагаючись приховати справжні обставини злочину. Стрічка розповідає про обставини воєнного злочину, розслідування якого тривало 8 років.
- «Клондайк», реж. Марина Ер Горбач – ігровий фільм про МН-17 та молоде подружжя, які готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак.
- «Маріуполіс 2», реж. Мантас Кведаравічюс — документальний фільм литовського режисера, який повертається в Маріуполь у 2022 році, де 6 років тому зняв фільм. Він хоче продовжити фіксувати життя міста під загрозою війни. Вдалині тривають бої за «Азовсталь», видніється Маріупольський драмтеатр, позначений як місце схованки дітей. Цей фільм створений із врятованих фрагментів відео, знятих Мантасом Кведаравічюсом, якого наприкінці березня 2022 року взяли в полон і вбили російські військові.
- «Ми є Ми поруч», реж. Роман Балаян — про раптову зустріч хірурга та загадкової дівчини, що перевертає їхні життя та наповнює їх глибокими почуттями. Вони стають сенсом одне для одного та готові боротися за своє щастя проти усього світу.
- «Мої думки тихі», реж. Антоніо Лукіч (на головному фото) — народний хіт 2019 року, трагікомедія про молодого звукорежисера, для якого запис голосів закарпатських тварин може стати шансом переїхати до Канади. Однак це завдання виявляється набагато складнішим, коли головним супутником у новій роботі стає його мама. Стрічка також принесла режисеру-дебютанту Національну премію кінокритиків України КІНОКОЛО «Відкриття року» та стала тріумфатором премії Української кіноакадемії, отримавши «Золоту дзиґу» за найкращий фільм, жіночу роль та сценарій.
- «Нескінченність за Флоріаном», реж. Олексій Радинський — про українського архітектора Флоріана Юр’єва, який напередодні свого 90-річчя отримує погані новини. Держава здала в оренду забудовнику його головний архітектурний твір — «Летючу тарілку» на Либідській площі в Києві.
- «Носоріг», реж. Олег Сенцов — історія, заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой фільму на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.
- «Погані дороги», реж. Наталка Ворожбит – фільм-альманах. П’ять розбитих доріг. П’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних.
- «Стоп-Земля», реж. Катерина Горностай — про 16-річну Машу, яка вчиться у звичайній київській школі в 11-А класі. Не почуватися дивно та відсторонено в колективі їй допомагають близькі друзі Яна та Сєня, по-своєму переживаючи напружену шкільну буденність. Окрім майбутніх екзаменів вийти з зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу. Вона розуміє, якщо не наважишся спитати – ніколи не знатимеш, чи це взаємно.
- «Я, Ніна», реж. Марися Нікітюк — життєствердна драма, знята за мотивами особистої історії журналістки та телеведучої Яніни Соколової. Стрічка, яка, на перший погляд, присвячена складній темі, фокусується на цінності життя, що варте боротьби.
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