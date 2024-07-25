З 14 серпня по 14 вересня в Україні відбудеться третій кіноклубний фестиваль українського кіно, який запрошує глядачів та глядачок на безоплатні покази найкращих національних стрічок останніх років. Провести фестиваль у своєму місті можуть всі охочі. Його організатори, компанія «Артхаус Трафік» запрошують до співпраці кураторів кіноклубів та активістів, які можуть запропонувати простір для показів. Для цього потрібно залишити заявку на сайті проєкту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа». Покази фільмів мають бути некомерційними.

До програми фестивалю «Нове українське кіно» увійшли: