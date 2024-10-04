До 2026 року обсяг виробництва перевищить 300 тис. снарядів на рік

Чеський виробник зброї Czechoslovak Group уклав угоду з «Українською бронетехнікою» про спільне виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм в Україні. Про це 3 жовтня повідомила пресслужба CSG.

Згідно з домовленостями, виробництво снарядів розпочнеться уже 2025 року. Планують, що до 2026 року обсяг перевищить 300 тис. снарядів на рік. Чеська група забезпечить технологічну підтримку та новітні навички для організації виробництва в Україні.

Вироблятимуть снаряди також й у Чехії, зазначають, що це допоможе знизити вартість снарядів і прискорити їх випуск.

«Співпраця дасть змогу Україні самостійно виробляти критично важливу військову техніку, що є ключовим елементом її обороноздатності. CSG активно підтримує Україну з початку російського вторгнення, постачаючи різноманітну військову техніку та боєприпаси», – наголосив комерційний директор CSG Defence Річард Кубен.

Що відомо про чеську ініціативу із закупівлі снарядів

У лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що знайшов близько 800 тис. боєприпасів для України (500 тис. калібру 155 мм і 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах. Петр Павел закликав ЄС фінансово підтримати закупівлю снарядів для України.

У липні в Чехії повідомили, що планують до кінця 2024 року поставити до України 500 тис. артилерійських боєприпасів в межах своєї ініціативи. На кінець серпня до плану приєдналися 18 країн-союзників. Наразі найбільше коштів надала Німеччина.

До слова, раніше колишній міністр стратегічних галузей промисловості та радник президента Олександр Камишін розповідав, що Україна почала власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Однак він не повідомив деталі.