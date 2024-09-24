Деякі з поставлених Україні снарядів виявилися бракованими

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова відреагувала на повідомлення ЗМІ щодо постачання неякісних 155-мм артилерійських боєприпасів в межах чеської ініціативи із закупівлі снарядів ЗСУ. Посадовиця підтвердила інформацію, що деякі снаряди дійсно є неякісними, проте такі випадки «є рідкісними».

В коментарі CTK 24 вересня Яна Чернохова повідомила, що в межах оборонної ініціативи Чехія здійснює закупівлю не тільки нових, але і старіших боєприпасів, із якими «можуть виникати проблеми». Раніше німецька газета Handelsblatt повідомила, що Україна нібито поскаржилася Чехії на якість боєприпасів – за даними видання, у снарядах були неякісні детонатори, які вибухали раніше, ніж потрібно, що становило загрозу життю та здоров’ю українських бійців.

Чеська міністерка наголосила, що ні посол України в Чехії, ні міжнародні донори, які здійснюють оплату закупівель, не скаржилися на надані боєприпаси. Чернохова визнала, що зі старіші снаряди можуть мати несправності, проте такі випадки є поодинокими.

Очільниця Міноборони Чехії припустила, що інформація ЗМІ може бути спрямована на дискредитацію чеської ініціативи у суспільстві. Зазначимо, раніше чеський сенатор Лукаш Вагенкнехт заявив, що уряд нібито здійснює закупівлю снарядів для України за завищеними цінами – інформацію про це спростував прем’єр-міністр Петр Фіала, який підкреслив, що боєприпаси закуповують за актуальними цінами.

Нагадаємо, 16 вересня в МЗС Польщі відреагували на повідомлення польських ЗМІ щодо того, що країна єдина з підписантів чеської оборонної ініціативи не досі не виділила фінансування на закупівлю снарядів для України. Міністр Радослав Сікорський підтвердив, що Польща дійсно ще не надала кошти, пояснивши це тимчасовими формальними перешкодами.

Наразі до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів долучилися 15 країн, які зобов’язалися поставити до України до кінця 2024 року 500 тис. 155-мм снарядів. Перша партія боєприпасів в межах ініціативи прибула нещодавно – Україна отримала 50 тис. боєприпасів стандарту НАТО.