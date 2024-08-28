До кінця року в Україну має бути поставлено 500 тис. боєприпасів в рамках чеської ініціативи

Боєприпаси, які постачаються Україні в рамках реалізації «чеської ініціативи», закуповуються за актуальними ринковими цінами. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомив чеський сайт Denik N.

За його словами, ці ціни встановлюються відповідно до попиту та пропозиції, і ніхто не може втручатися в цей процес.

«Чехія ніяк не може визначати ціни, вони в руках конкретних постачальників і держави. Боєприпаси продаються та постачаються в рамках ініціативи за цінами, що діють на міжнародному ринку», – сказав Петр Фіала.

За його словами, на ціноутворення впливає попит і пропозиція на ринку.

«Це підтверджують наші міжнародні партнери, які прийняли ціни на боєприпаси в рамках нашої ініціативи і підтверджують, що вони відповідають ринковим», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно у Чехії спалахнув скандал після того, як чеський сенатор Лукаш Вагенкнехт заявив, що ціна на боєприпаси, які закуповували для України, завищена на 55,5 млн євро. Начебто через це їх було закуплено приблизно на 20 тис. штук менше. Крім того, потенційна угода про закупівлю нових боєприпасів може бути також суттєво завищеною. У Міноборони Чехії на закиди Вагенкнехт заявили, що всі процедури по закупівлях боєприпасів відбуваються прозоро.

Наразі 15 країн долучилися до чеської ініціативи, яка шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах за межами ЄС. Нещодавно в Україну прибула перша партія боєприпасів – близько 50 тис. одиниць. За цією ініціативою Чехія співпрацює переважно з Нідерландами та Данією. До кінця року в Україну має бути поставлено 500 тис. боєприпасів.