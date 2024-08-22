Через переплату ЗСУ нібито недоотримали майже 20 тис. боєприпасів

В рамках чеської ініціативи з закупівлі 1 млн боєприпасів для України на них були завищені майже на 25%, що призвело до переплати 1,4 млрд крон (близько 55,5 млн євро) та недоотримання Збройними силами України приблизно 20 тис. боєприпасів. Про це ще 13 серпня заявив чеський сенатор Лукаш Вагенкнехт на засіданні Комітету з нагляду за державними грішми.

Сенатор визнав, що чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України є «чудовим проєктом», завдяки якому чеській стороні вдалося залучити значні гроші для підтримки України у боротьбі проти російської агресії. Однак, за словами Вагенкнехта, чеська влада не знає, як купувати за вигіднішими цінами, що «призводить до того, що українська армія отримує на десятки тисяч снарядів менше, ніж могла б».

«На засіданні комітету Сенату з нагляду за державними грішми хотів відкрити тему цих марнотратних закупівель. Проте частина колег проголосувала за зняття цього питання з порядку денного… Дуже прикро, що таке принципове питання не обговорювалося. Щоб уникнути неправильного тлумачення та дезінформації щодо встановлених фактів, надаю звіт для ознайомлення громадськості», – написав Вагенкнехт на сторінці у соцмережі X 13 серпня.

Він також наголосив, що жодна інформація, яку він намагався обговорити, не є секретною, адже усю суттєву інформацію йому начебто підтвердила влада України.

Вагенкнехт розповів, що через ситуацію, що склалася, було придбано приблизно на 20 тис. одиниць боєприпасів менше. У матеріалах для сенаторів він також заявив, що ціна другої поставки для Збройних сил України обсягом 80 тис. боєприпасів ризикує бути завищена на 505 млн чеських крон (майже 20 млн євро).

На слова чеського сенатора оперативно відреагували у Міністерстві оборони Чехії, пишуть České noviny. У відомстві зазначили, що маржа приватних компаній відповідає реаліям ринку і точно не відхиляється від усталеної практики.

«Те, що попередні поставки були завищені, є абсолютно неправдивою інформацією», – йдеться у повідомленні.

В оборонному міністерстві Чехії розповіли, що спонсори самостійно вирішують, що відповідає їхнім уявленням і чи релевантна цінова пропозиція, а у випадку підозри на завищеність ціни чи сумнівність угоди, вони б не стали б далі працювати.

«Сенатор стверджує, що дбає про благо України. Однак своїми діями він завдає їй суттєвої шкоди і створює загрозу для постачання боєприпасів. Ми готові все пояснити, але на закритій зустрічі – ми не записуватимемо російських шпигунів», – заявили в міністерстві.

При цьому у відомстві заявили, що від початку ініціатива була максимально прозорою, адже основним елементом її було те, що Чехія не має повноважень щодо прийняття рішень у цьому процесі, а виступає виключно посередником.

Як стверджує сенатор в рамках ініціативи німці платять турецькому постачальнику 3200 євро за один з видів снарядів. При цьому попередня ціна для українського ринку становила від 2300 до 2900 євро. Але привертає увагу те, що пропозиція турків спершу була 2500 євро, а згодом зросла до 3200. Детальніше з розслідуванням Лукаша Вагенкнехта можна ознайомитись за посиланням.

Як інформував ZAXID.NET, у лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що його країна знайшла можливість придбати близько 800 тис. боєприпасів для України. Йшлося майже про 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм у третіх країнах. Згодом у Чехії повідомили, що знайшли додаткові 200 тис. боєприпасів. Повідомлялося, що протягом липня-серпня Збройні сили України отримають 100 тис. боєприпасів у межах «Чеської ініціативи».

24 липня стало відомо, що у 2025 Чехія продовжить свою ініціативу з постачання Україні боєприпасів. До неї долучаться п’ятеро чеських виробників.