На Одещині прикордонники затримали вісім ухилянтів, яких супроводжував 16-річний хлопець

На Одещині прикордонники затримали вісім чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Ухилянтів супроводжував 16-річний хлопець. Про це у четвер, 12 вересня, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Порушників затримали прикордонники Подільського загону на околиці села Великокомарівка. Ухилянти намагалися через кукурудзяні поля дістатися невизнаного Придністров’я, а звідти – до Молдови.

«Охоронці держрубежу задіяли коптер з тепловізором, аби швидко виявити потенційних утікачів. Попри вимоги зупинитися, чоловіки намагалися втекти від прикордонників, але попереджувальні постріли вгору зупинили їх», – йдеться у повідомленні.

Як зʼясувалося, схему незаконного переправлення чоловіків за кордон організував 16-річний місцевий житель. Він також супроводжував своїх клієнтів, яких знайшов через Telegram-канал. За таку послугу кожен з чоловіків мав сплатити від 7 до 10 тис. доларів.

Стосовно хлопця прикордонники направили повідомлення до Нацполіції, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення – незаконне переправлення осіб через державний кордон (ст. 332 КК України).

Відносно затриманих чоловіків складено адмінпротоколи за 204-1 та ст. 185-10 КУпАП. Справи розглядатимуть у суді.