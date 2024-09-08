21-річний вінничанин чотири дні блукав у горах

На Закарпатті прикордонники розшукали 21-річного вінничанина, який намагаючись незаконно потрапити до Румінії, заблукав у горах. До прикордонників звернувся батько ухилянта, коли втратив із ним зв’язок. Про це у неділю, 8 вересня, повідомили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники шукали чоловіка 11 годин, залучивши пілотовану та безпілотну авіацію. З’ясувалося, що до подорожі чоловік ретально готувався. Він подивився відео-інструктажіпро гірські походи, придбав необхідний інвентар, одяг та взуття та газовий балончик для приготування їжі. Блукаючи у горах, він постійно повідомляв батьку координати свого перебування, але згодом втратив із ним зв’язок.

Ухилянт розповів прикордонникам, що протягом подорожі на нього кілька разів ледь не напали дикі звірі. Зокрема, у горах водяться ведмеді та вовки.

«Дорогою горе-турист сильно отруївся, підозрює, що через воду з потічка. Після цього він майже півтори доби нічого не їв і не пив, бо не мав з собою чистої води щоб втамувати спрагу», – йдеться у повідомленні.

Прикордонникам вдалося розшукати ухилянта за 50 кілометрів від Румунії. При цьому він постійно намагався втекти та сховатися від гелікоптера та дронів військових.

«Гріючись знайдений чоловік зізнався, що подорож виявилася на багато складнішою і дуже ризикованою, ніж він собі уявляв, та запевнив, що вдруге на таку подорож не наважиться. І це він ще не знав, що по інший бік кордону важкопрохідна скелиста місцевість», – розповіли прикордонники.

Стосовно чоловіка прикордоннки склали протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу розглядатимуть у суді.