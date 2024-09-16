Мешканець Тисмениці віз до Польщі контрабандні вироби з хутра

У пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею львівські митники затримали контрабандні вироби з хутра норки, лисиці, нутрії та ондатри, а також зброю – шаблю німецької армії часів Другої світової війни.

Як розповіли 16 вересня у Львівській митниці, 57-річний житель міста Тисмениця, що на Прикарпатті, прямував до Польщі через пункт пропуску «Шегині – Медика». Під час огляду його автомобіля Volkswagen Passat працівники митниці виявили прихований товар: 75 виробів з хутра норки, лисиці, нутрії та ондатри, та вироби оздоблені ним.

Водій обрав смугу «зелений коридор», а товар був прихований за обшивкою в багажному відділені та під крилами автомобіля. За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол за переміщення товарів з приховуванням від митного контролю (ч. 1 ст. 483 МКУ).

Контрабандні товари вилучили на митниці (фото Львівської митниці)

Того ж дня у «Шегинях» в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter, який повертався в Україну, виявили шаблю унтер-офіцера німецької армії часів Другої світової війни. Зброю, завдовжки 980 міліметрів, вилучили і скерували на експертизу. Також про цей факт повідомили правоохоронні органи.

Щодо водія мікроавтобуса – 23-річного жителя Вінницької області, склали адмінпротокол за недекларування товарів що підпадають під обмеження щодо ввезення на митну територію України (ч. 3 ст. 471 МКУ).