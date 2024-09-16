Двох чоловіків внесли четверо правоохоронців та військових

У Чернівцях поліцейські та чоловіки у військовій формі силоміць винесли з ресторану двох нічних відвідувачів, після чого відвезли їх у міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Інцидент трапився у середмісті Чернівців у ніч на суботу, 14 вересня. Як йдеться у повідомленні чернівецької поліції, того дня правоохоронці під час патрулювання міста виявили, що один з ресторанів працює після 22:00, що порушує правила роботи. Нагадаємо, комендантська година у Чернівцях триває із 00:00 до 4:00 ранку. Як можна упізнати на відео очевидців, йдеться ресторан «Парк» на вул. Ольги Гузар 2г, поблизу парку Тараса Шевченка.

Під час перевірки документів у відвідувачів цього ресторану двоє чоловіків 51 та 52 років почали поводитись агресивно та відмовились надати посвідчення особи.

«Під час перевірки та документування правопорушення адміністрація закладу та декілька відвідувачів відмовилися виконувати законні вимоги правоохоронців. Двоє чоловіків віком 51 та 52 роки не пред’явили поліцейським документи, що засвідчують особу, та почали себе агресивно поводити», – повідомили в пресслужбі поліції Буковини.

У відповідь поліція склала протоколи на обох чоловіків. А після цього поліцейські силоміць винесли двох відвідувачів з ресторану.

Про те, що в Чернівцях вночі поліцейські і чоловіки у військовій формі за руки і ноги винесли з ресторану двох відвідувачів, повідомили в Telegram-каналі «Хороші Чернівці». Відео швидко поширилося соціальними мережами. На записі видно, як спочатку двоє поліцейських та двоє військових несуть одного чоловіка в автомобіль, а за ними п’ятеро поліцейських та військових несуть ще одного чоловіка.

Правоохоронці склали адмінпротоколи на чоловіків про вчинення правопорушення за ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). Їм загрожує штраф в розмірі до 255 грн або виправні роботи на термін до 2 місяців. Окрім того, чоловіків затримали і завезли до Чернівецького міського ТЦК і СП для перевірки документів та встановлення їх осіб.

В Чернівецькому обласному ТЦК та СП в коментарі чернівецькому виданню «Молодий буковинець» зазначили, що їх працівники не мають стосунку до інциденту біля ресторану.

«У коментарях до відео, розміщених в соцмережах, йдеться, що двох чоловіків несуть, тримаючи за руки і ноги, начебто військові ТЦК та СП. Повідомляємо, що на відео військовослужбовців ТЦК та СП немає. Закликаємо перевіряти інформацію та критично ставитися до подібних публікацій», – повідомили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Співробітники поліції склали також адмінпротокол на власників ресторану про вчинення адмінправопорушення, передбаченого ст. 155 КУпАП (Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю). Підприємцям загрожує штраф в розмірі 170 грн.