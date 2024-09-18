Річка Малехівка протікає вздовж приблизно 2,5 км на території Мурованської ОТГ

Мурованська сільрада 17 вересня уклала договір з ТОВ «Транспортно-будівельна компанія "Захід"» на розчищення приблизно 2,5 км річки Малехівка, яка протікає на території сіл Муроване та Сороки-Львівські. Згідно з системою Prozorro, вартість робіт становить 3,2 млн грн. Договірна ціна є твердою і підрядник не може збільшувати вартість робіт. Розчистити річище Малехівки планують до кінця 2024 року.

Згідно з технічною документацією, річище планують розчистити до листопада, а до кінця року укріпити береги. Підрядник має надати десять років гарантії на виконані роботи. Профінансують все з бюджету Мурованської сільради.

За перемогу у тендері змагалися ТОВ «Будпроект Іф» та ТОВ «ТБК "Захід"». Попри те, що ТОВ «Будпроект Іф» запропонувало нижчу вартість робіт, пропозицію відхилили, оскільки компанія надала підроблений сертифікат якості на бутовий камінь. Інформацію про це підтвердили в Івано-Франківському науково-виробничому центру стандартизації, метрології та сертифікації, який мав видавати документ.

Переможцем аукціону стало ТОВ «ТБК "Захід"» з Кам'янополя. Згідно з YouControl, компанія працює з 2001 року й спеціалізується на вантажних перевезеннях. Серед додаткових видів діяльності є будівництво та гуртова торгівля. Директором та власником компанії є 39-річний депутат Мурованської сільради Сергій Грицько.

Додамо, що департамент екології та природних ресурсів Львівської ОВА повідомляв, що у річці Малехівка станом на червень 2024 року зафіксували низьку якість води за вмістом органічних і біогенних речовин. Зазначимо, що річка Малехівка бере початок неподалік від інфільтраційних озер на території Грибовицького сміттєзвалища, протікає через територію Мурованської ОТГ і впадає в Полтву. В ОТГ розповідали, що ґрунтові води потрапляють і у річку й забруднюють воду.