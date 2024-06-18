Урочище розташоване в Монастириській громаді

На Тернопільщині створять новий природний заповідник – урочище «Коров'є». Спеціалісти національного природного парку «Дністровський каньйон» під час обстеження території виявили близько 150 рідкісних видів рослин. Урочище розташоване в Монастириській громаді.

На Тернопільщині науковці досліджують нові ділянки для створення заповідних територій. Одна з таких розташована в Монастириській громаді. Ділянка, яка має назву урочище «Коров’є», пролягає на схилі пагорба з лучно-степовою, чагарниковою рослинністю та узліссям.

«На схилі західної та північно-західної експозиції сформоване рідкісне угрупування рослин включене до Зеленої книги України, зокрема угруповання формації сеслерії Хейфлерова. У складі цієї групи зростає багато рідкісних видів: сон широколистий, аконіт несправжньо-протиотруйний, молочай волинський, ясенець білий, жостір фарбувальний, лілія лісова. Усі ці види внесені до Червоної книги України», – повідомили в Національному природному парку «Дністровський каньйон».

Також спеціалісти національного природного парку виявили, що на ділянці ростуть регіонально рідкісні види такі як, аконіт молдавський, клопогін європейський, маруна щиткова, гадючник звичайний, осока низька, півники угорські, конюшина гірська, конвалія звичайна, самосил гірський, кизильник чорноплідний. Загалом під час обстеження виявлено близько 150 видів рослин.

Окрім цього, через багато рослин в урочищі живуть чимало різноманітних безхребетних тварин. З птахів працівники парку виявили вівсянку звичайну, трав’янку чорноголову, сорокопуда тернового, кропив’янку чорноголову, дрозда чорного, щеврика лісового.

«Урочище “Коров’є” без сумніву має важливе значення для збереження значного біорізноманіття в умовах посилення антропогенного тиску на природні екосистеми, скорочення їх площ внаслідок тотального розорювання земель та іншої господарської діяльності і тому заслуговує на включення до природно-заповідного фонду», – зазначають в національному природному парку «Дністровський каньйон».