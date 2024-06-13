Офрис бджолоносний квітне в квітні-червні

На Тернопільщині в національному заповіднику «Медобори» науковці виявили рідкісну червонокнижну орхідею. Зазвичай квітка росте лише в кількох місцях на південному березі Криму, однак в 2010 році її також виявили в Галицькому національному природному парку на Прикарпатті.

Надзвичайно рідкісну орхідею під назвою «Комашник бджолоносний», або «Офрис бджолоносний», виявили в Тернопільському районі. Квітка росте на одній із ділянок національного заповідника «Медобори».

«Рідкісну рослину виявили науковиці Галина Оліяр і Галина Баранчук спільно з представницею управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОВА Іриною Леньків під час натурних обстежень. Ці обстеження проводять для створення в майбутньому об'єктів природно-заповідного фонду», – повідомили на сторінці заповідника в Facebook.

Ця орхідея є дуже рідкісним і зникаючим видом. Вона занесена до Червоної Книги України та до міжнародної конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (додатку II CITES).

У заповіднику зазначили, що дотепер орхідею в Україні фіксували лише по декілька особин у двох місцях – на південному берегу Криму від Севастополя до Ялти, а у 2010 році її виявили у Галицькому національному природному парку в Івано-Франківській області. Вочевидь, через міграцію перелітних птахів насіння квітки потрапило на захід країни, а через зміни клімату для рослини створилися сприятливі умови.

Комашник бджолоносний – багаторічна трав'яна рослина з родини зозулинцевих, або орхідних. Її висота складає 20-45 см заввишки. Квітки великі – до 2,5 см у діаметрі, жовто-коричневі, нагадують бджолу, пелюстки зовнішнього кола рожеві, червоні, білі. Орхідея цвіте у квітні-червні. Ця рослина полюбляє рости в світлих ялівцевих лісах, чагарниках, узліссях, вапнякових осипах на висоті 200-300 м над рівнем моря.