Сатурнію велику рідко можна побачити у природі, особливо на Заході України

На Закарпатті працівники національного природного парку «Синевир» вперше зафіксували Сатурнію велику – найбільшого метелика в Європі. Розмах його крил сягає 15 сантиметрів.

Як повідомили у нацпарку «Синевир» 19 квітня, через великі крила та тіло, що заважають швидко пересуватися, комаха веде нічний спосіб життя. Харчується лише нектаром нічних квітів та соком плодових дерев.

На Сатурнію можна буде натрапити в нацпарку «Синевир» до кінця червня

«На його широких крилах можна розгледіти характерний малюнок у вигляді темної плями посередині кожного крила. Завдяки чутливим вусикам, самці цього виду володіють надзвичайним нюхом. Вони здатні почути запах самки на відстані 10 км. Їх нюхові рецептори реагують навіть на одиничні молекули», – розповіли в нацпарку.

Сатурнію велику рідко можна побачити у природі, особливо на Заході України. Цей вид занесений до Червоної книги України як вразливий. За словами природоохоронців, на Сатурнію можна буде натрапити в нацпарку «Синевир» до кінця червня.