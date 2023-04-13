У таких будиночках комахи зможуть перебути зиму

У Стрийському парку встановили перші екоготелі для комах. Поки що це два будиночки на дереві, їхню кількість планують збільшити. Такі конструкції необхідні для корисних комах – запилювачів і винищувачів шкідників. Для людей вони не становлять загрози. Про це 13 квітня повідомив департамент містобудування ЛМР.

«У них кілька окремих "кімнат" для різних видів комашок. Тут житимуть ентомофаги – це комахи, які допомагатимуть боротися зі шкідниками, та запилювачі – вони допоможуть збалансувати асортимент рослин і збільшити біорізноманіття в парку», – пояснили в адміністрації Стрийського парку.

Окрім того, там зможуть поселитися бджоли, які не утворюють зграї, живуть на самоті та не жалять людину. У таких будиночках комахи зможуть перебути зиму.

фото Стрийського парку

Будиночки виготовили власними силами працівники парку з підручних матеріалів, які підходять комахам:

солома або дерево приваблює золотоочок, чиї личинки живляться шкідниками: попелицею, борошнистою росою, білокрилкою, яйцями кліщів;

бамбукові палички дають притулок для одиноких бджіл, які запилюють перші квіти. Вони також полюбляють цеглу.

перевернуті горщики, наповнені сіном, привертають увагу щипавок, які полюбляють шкідників;

просвердлені колоди стануть притулком для багатьох корисних запилювачів, серед яких і бджоли;

трубчасті стебла терену чи бузини забезпечують житлом дзюрчалок і перетинчастокрилих;

невеличкі комірки, закриті одна від одної, привертають сонечка, які прилітають перезимувати;

каміння, галька підходить жукам-турунам.

Екологи пояснюють, що такі готелі – дуже потрібна річ і у міському парку, і у приватному саду.

«Основна ціль – це забезпечити врахування біологічних, видових параметрів і сприяти захисту та збільшення біорізноманіття в місті. Такі готелі є екологічним методом боротьби зі шкідниками. В міських реаліях часто зникають певні види комах з різних причин, що у свою чергу зменшує кількість видів зелені. Такі готелі допоможуть збалансувати асортимент рослин і поселять корисних комашок, які допоможуть і у боротьбі зі шкідниками. Сьогодні ми встановили дві такі конструкції», – розповіла директорка парку Олена Мазурик.

Як додали в адміністрація парку, у будиночки вже заселилися перші комахи.