Злочин скоїли чоловіки заради легких грошей

Працівники Служби безпеки України викрили двох тернополян, які за вказівкою спецслужб Росії підпалили військовий фургон в дворі житлового будинку. За це ФСБ обіцяло їм виплатити 2500 доларів. Підпал влаштовували місцеві жителі віком 54 і 56 років. В їх телефонах СБУ знайшло докази співпраці з Росією.

В Тернополі працівники СБУ та Нацполіції викрили злочинну групу, яка на «замовлення» РФ підпалювала автомобілі Збройних Сил України. За інформацією ZAXID.NET в правоохоронних органах двоє чоловіків підпали військове авто вночі з 16 на 17 вересня.

Правоохоронці оперативно затримали обох спільників «по гарячих слідах». Зловмисниками виявилися двоє місцевих мешканців віком 54 та 56 років. Під час обшуку в паліїв вилучили мобільні телефони, на яких зберігався відеозапис підпалу. Пожежу вони зафіксували для відеозвіту для замовника підпалу.

«Детальна фіксація на відео моменту займання автомобіля була однією з ключових умов виплати російським куратором обіцяної винагороди. Під час допиту обоє спільників зізналися та погодилися на співпрацю зі слідством», – повідомили в СБУ Тернопільщини в середу, 18 вересня.

Зі слів затриманих, на одному із проросійських Telegram-каналів вони натрапили на оголошення про легкі гроші. Автор оголошення пропонував 2,5 тис. доларів за підпал військової автівки.

Після того як вони погодилися на співпрацю, замовник надіслав їм на меседжер детальні інструкції щодо пошуку потенційної цілі та способу її підпалу.

Слідчі СБУ повідомили чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу. Обоє чоловіків перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.