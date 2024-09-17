Двоє із затриманих – рідні брати, а третій – їхній друг

На Буковині затримали трьох чоловіків, які за гроші обливали бензином і підпалювали релейні шафи на залізничних коліях біля Чернівців та в сусідніх громадах. Правоохоронці встановили, що російські спецслужби завербували буковинців через Telegram-канал. Трьом чоловікам – 18, 20 та 21 рік. У скоєному вони зізналися, наразі їм вже оголосили про підозру в диверсії.

Працівники СБУ та Національної поліції затримали трьох буковинців, які підпалювали обладнання на залізниці на замовлення спецслужб з РФ. За інформацією ZAXID.NET в правоохоронних джерелах диверсії чоловіки влаштували 7 і 11 вересня. Після цього їх одразу затримали спецпризначенці.

За даними слідства, чоловіки облили бензином та підпалили релейні шафи. Свою роботу зловмисники сфотографували і відправили замовнику. Після цього, 21-річний буковинець отримав на банківську картку 24 тис. грн за виконанну роботу, повідомили в прокуратурі Буковини в вівторок, 17 вересня.

Працівники СБУ під час розслідування також встановили, що до незаконної діяльності причетні двоє рідних братів, а третій затриманий – це їхній друг, якого вони до своєї злочинної діяльності долучили згодом. В СБУ Буковини ZAXID.NET зазначили, що спочатку російські спецслужби завербували двох братів через Telegram-канали, де вони шукали «легкого заробітку».

Щоб перевірити їх, то ворожі агенти влаштували тестове завдання – обмалювати стіни міста провокативними написами. Буковинці виконали це завдання, намалювали 7 графіті на вулицях Чернівців, за що отримали невелику винагороду. Після цього представник російської спецслужби запропонував «серйознішу» роботу – підпалювати релейні шафи, що мало зірвати рух залізницею в регіоні, повідомили в СБУ Буковини в вівторок, 17 вересня.

«Зловмисники вчинили перший підпал, а на другий – залучили свого знайомого безробітного чернівчанина. Надалі всі наступні підпали вони планували здійснювати втрьох. Втім, СБУ і Національна поліція запобігли подальшим підпалам і затримали всіх трьох зловмисників “по гарячих слідах”», – додали в СБУ Буковини.

Під час обшуків у їхніх помешканнях вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь Росії. Слідчі СБУ повідомили чоловіка про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 113 КК України (Диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Наразі 18-річний, 20-річний та 21-річний чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.