Юнакам загрожує довічне позбавлення волі

СБУ спільно з Нацполіцією затримали двох диверсантів, які здійснили підпал поблизу вантажної станції залізниці у Києві. Юнаки 22 та 17 років працювали за вказівками російських спецслужб та знімали на відео результати підривної діяльності, повідомили у пресслужбі СБУ у четвер, 8 серпня.

За даними слідства, за диверсію поблизу залізниці відповідав 22-річний рецидивіст, якого помітили російські спецслужби через його судимості за хуліганство та шахрайство. Окупанти запропонували чоловіку здійснили підпали на «Укрзалізниці» за грошову винагороду.

«За гроші агресора його поплічник спочатку мав спалити релейну шафу поблизу однієї з вантажних станцій Укрзалізниці на території Києва. Для виконання ворожого завдання киянин залучив свого 17-річного знайомого – місцевого різноробочого», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Виконуючи вказівки росіян, юнаки здійснили дорозвідку поблизу релейної шафи, надіслали її фото, ввечері підпалили її за допомогою легкозаймистої суміші та надіслали фотозвіт окупантам. Надалі пособники росіян мали здійснити серію підпалів на залізниці Києва.

Зловмисників затримали та повідомили про підозри ч. 2 ст. 28 ККУ, ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія за змовою під час воєнного стану). Їм загрожує довічне позбавлення волі. 22-річного рецидивіста помістили під варту, а його 17-річного пособника – під домашній арешт.