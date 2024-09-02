Паліям загрожує до восьми років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України затримали паліїв військових авто та їхнього координатора. За даними слідчих, група людей на замовлення ФСБ вчиняла диверсії у трьох областях України. Про це у понеділок, 2 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, групу підпалювачів координував колишній в’язень з Херсонщини, який відбув покарання за наркоторгівлю. Він потрапив у поле зору російської спецслужби під час перебування у в’язниці. Після відбуття покарання із ним зв’язався представник ФСБ та запропонував співпрацю за гроші. Ексв’язень залучив до підривної діяльності свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час відбування покарання.

«Фігуранти “гастролювали” одразу по трьох обласних центрах. Там вони спочатку відстежували авто українських захисників, а потім погоджували потенційні цілі з російським куратором. Після його схвалення зловмисники прибували до місць паркування військових автомобілів в темну пору доби та підпалювали їх», – йдеться у повідомленні.

Злочинці знімали на відео підпали військових авто та передавали координатору з Херсонщини, а той надсилав віедо ФСБ. За даними СБУ, злочинна група здійснила підпал п’яти автомобілів Сил Оборони.

СБУ затримали координатора угруповання та його співмешканку в Одесі, ще двох виконавців підпалів – у Херсоні. Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучили зброю: автомат Калашникова, пістолет з набоями, гранати Ф-1 та РГД-5. Також у них виявили флеш-носії, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочинів.

Затриманим оголосили про підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, скоєна за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Правоохоронці вирішують питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманих.