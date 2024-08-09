Росіяни завербували хлопця у липні цього року

Співробітники Служби безпеки України затримали у Дніпрі 16-річного хлопця, який на замовлення російських спецслужб підпалив авто військових. Про це у п’ятницю, 9 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За версією слідства, 16-річний дніпрянин шукав у Telegram-каналах підробіток. У липні з хлопцем зв’язався представник російської спецслужби та запропонував йому за гроші здійснювати підпали автомобілів військових.

«За інструкцією окупантів їхній агент вдягнув балаклаву та вночі провів дорозвідку поблизу місць паркування авто українських захисників. У ході розвідувальної вилазки фігурант виявив три потенційних цілі та сфотографував їх для погодження зі своїм російським куратором», – розповіли у СБУ.

Після погодження цілей із росіянами хлопець вночі прийшов до паркомісця одного з військових позашляховиків та підпалив його за допомогою легкозаймистої суміші. Юнак також зняв відео підпалу авто, щоб прозвітувати перед окупантами. За даними СБУ, це відео російські спецслужби планували використати для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність антиукраїнського підпілля у прифронтовому місті.

Правоохоронці затримали хлопця одразу після підпалу авто. Під час обшуку в помешканні затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон та одяг із доказами злочинної діяльності.

Слідчі повідомили хлопцю про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленні волі строком до восьми років.