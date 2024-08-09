Колаборантці загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві старшу агентку російського Головного управління Генштабу ЗС Росії. Жінка мала створити у Києві агентурну мережу, яка б займалась підпалами авто українських військових. Про це у п’ятницю, 9 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, жінка потрапила у поле зору росіян на початку повномасштабного вторгнення, коли вона проживала у Токмаку на Запоріжжі. Після окупації частини регіону, вона переїхала до Києва, де на неї дистанційно вийшов співробітник російського Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ) і запропонував співпрацю.

У столиці жінка повинна була створити осередок з російських агентів, які б виконували завдання росіян – підпалювали автомобілі ЗСУ. Вона координувала підпалювачів та давала їм інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими зловмисники мали знищувати автомобілі військових.

Щоб викрити російську агентку Служба безпеки використала свого агента, якого раніше викрили на підготовці до одного з підпалів. Чоловік пішов на співпрацю з СБУ та допоміг задокументувати злочинну діяльність фігурантки.

Жінка особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити подвійний агент. У цей момент її затримали співробітники СБУ. На місці події у неї вилучили саморобний запалювальний пристрій та мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

Затриманій повідомили про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.