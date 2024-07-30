Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі

На Київщині співробітники Служби безпеки України разом з Національною поліцією затримали співмешканців, які на замовлення росіян підпалювали автомобілі волонтерів та військових. Про це у вівторок, 30 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, 25-річний житель Черкаської області та його 20-річна співмешканка в інтернеті шукали спосіб підробити. Таким чином вони потрапили у поле зору росіянина, який напочатку липня запропонував парі за гроші підпалювати автомобілі військових. За даними правоохоронців, спілкування куратор та фігуранти підтримували в анонімному чаті популярного месенджера.

Щоб виконати завдання окупантів, пара приїхала до одного із селищ на околицях Києва, де підшукували місця паркування військових авто.

«Після виявлення трьох потенційних цілей вони сфотографували їх та відправили на погодження своєму куратору. Після його команди пара прибула у визначений час на потрібні локації, де протягом однієї ночі намагалася знищити одразу три авто. Мова йде про службовий мінівен ЗСУ, а також мікроавтобус та позашляховик, які були завезені волонтерами в Україну для передачі Силам оборони», – повідомили у СБУ.

Підпал автомобілів затримані знімали на відео, щоб потім прозвітувати перед росіянами. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, окупанти обіцяли затриманим заплатити за «роботу» 1 тис. доларів, але фактично заплатили половину.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали паліїв через кілька годин після вчинення злочину. У них вилучили запалювальну суміш та мобільні телефони, через які вони отримували інструкції від окупантів.

Автомобіль, який підпалили затримані

Затриманим оголосили про підозри у перешкоджанні діяльності Збройних сил України (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.