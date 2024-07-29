Паліям автомобілів загрожує до восьми років позбавлення волі

В Одесі співробітники Служби безпеки України разом з Національною поліцією затримали шістьох кур’єрів сервісу доставки їжі. За даними слідчих, вони підпалювали автомобілі українських військових на замовлення ФСБ. Про це у понеділок, 29 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, чоловіки віком від 18 до 24 років, які працюють кур’єрами у сервісі доставки їжу, шукали у Telegram спосіб підробити. В одному з таких чатів їм відповів представник ФСБ і запропонував за гроші знищувати авто українських військових.

Всі шестеро затримних були закріплені за одним куратором російської спецслужби. Чоловіки здійснювали злочини переважно в парі: один підпалював, інший – знімав це на відео.

«Працюючи під прикриттям кур’єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об’їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони. Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору для погодження. Після команди від ФСБ молодики вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішшю та підпалювали», – розповіли у СБУ.

Відео із палаючими автомобілями затримані надсилали російському куратору. За даними СБУ, окупанти планували їх використати для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.

Співробітники СБУ разом з поліцією викрили та затримали російських поплічників. Під час обшуків у них виявили саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів.

Всім затриманим повідомили про підозри у перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.